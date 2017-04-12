Карабах обогнал все страны региона по темпам роста ВВП в 2016 году
12 апреля 2017 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Несмотря на все сложности, в 2016 году в Нагорно-Карабахской Республике удалось сохранить предусмотренные темпы развития экономики, положительную динамику в основных экономических отраслях и зарегистрировать рост ВВП на уровне 9.2%,превысив показатели всех стран региона. На это указывают данные социально-экономических показателей, опубликованные статистической службой НКР.
Так, Арцах по темпам роста экономики обогнал Армению, рост ВВП которой в 2016 году составил 0.2%, и Грузию, рост ВВП которой составил 2.2%. А ВВП Азербайджана в 2016 году на 3.8% снизился по сравнению с показателем за 2015 год.
Экономический рост в Арцахе связан с увличением объема промышленной продукции на 9.7% по сравнению с показателями 2015 года.
Ранее президент НКР Бако Саакян заявил, что 2016 год был достаточно сложным и тяжелым для республики, народа и экономики, апрельская четырехдневная война нанесла значительный удар по естественному экономическому развитию страны, что повлияло практически на все отрасли экономики. Однако, по словам Саакяна, Карабаху удалось зарегистрировать 9-процентный рост ВВП.
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