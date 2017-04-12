Саакашвили предложил отгородить стеной Украину от неподконтрольного Донбасса
12 апреля 2017 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-губернатор Одесской области, ныне глава общественного движения «Рух (движение) новых сил» Михаил Саакашвили предложил отгородиться стеной от провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Я за то, чтобы построить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), отгородиться от оккупированной части Донбасса и сконцентрироваться на остальной Украине», - написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.
На Украине уже несколько лет подумывают также о том, чтобы подобным способом «отгородиться» и от России. Идею построить на границе с РФ линию инженерных и фортификационных сооружений, которая известна как «Стена» или «Европейский вал», в сентябре 2014 года предложил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк.
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