ОБСЕ: Нужно работать в направлении мирного и долгосрочного урегулирования карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Несмотря на эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта и ограниченный прогресс в переговорном процессе, ОБСЕ продолжает настаивать, что необходимо работать в направлении мирного и долгосрочного урегулирования карабахского конфликта. Об этом говорится в отчете Организации за 2016 год.

Конфликты в регионе ОБСЕ продолжали доминировать в повестке дня Организации в 2016 году, отмечается в документе.

Отмечается, что эскалация на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта весной 2016 года потребовала активизации усилий в направлении урегулирования конфликта.

«Германское председательство приложило значительные усилия в направлении урегулирования этого и других конфликтов с целью укрепления форматов ОБСЕ в вопросе разрешения конфликтов и улучшения условий жизни людей, пострадавших в результате этих конфликтов», – говорится в отчете.

Говорится, что Германия, как председательствующая в ОБСЕ страна, немедленно отреагировала на начавшиеся в апреле в Нагорном Карабахе боевые действия, созвав внеочередное заседание Постоянного совета и призывая реализовать договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Указывается также, что миссия ОБСЕ при содействии сторон в течение 2016 года провела 22 мониторинга: 5 – на армяно-азербайджанской границе, 17 – на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

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