Минспорта в 2017 году ожидает инвестиции в армянский спорт в размере $6.8 млн

PanARMENIAN.Net - Объем частных инвестиций в сферу спорта Армении в 2017 года составит более $6 млн. 787.6 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи.

Отмечается, что в административном округе Канакер-Зейтун будет построен спортивно-оздоровительный комплекс площадью в 4800 квадратных метров. Инвестиции составят $2.4 млн, строительные работы планируется завершить в феврале 2018 года.

В городе Гюмри Ширакской области в 2017 году запланировано строительство «Детско-юношеской спортивной школы по греко-римской борьбе имени Артура Алексаняна».

В настоящее время объявлен конкурс на осуществление проектно-расчетных работ.

По данным Минспорта, в декабре 2017 года будут завершены работы по строительству бассейна и необходимой инфраструктуры в городе Иджеван Тавушской области. 70% работ было осуществлено в первом квартале текущего года, а объем частных инвестиций превысил $163.9 тыс.

Представляя уже реализованные проекты, в ведомстве отметили, что в столичном районе Давташен завершились работы по строительству бассейна и игровых спортзалов Олимпийской деревни, инвестиции по которым составили более $4.12 млн. В новом комплексе будут проводиться учебно-тренировочные сборы армянских спортсменов.

Завершено также строительство спортивного зала по единоборству в городе Сисиан Сюникской области на средства частных инвесторов в размере $100 тыс.