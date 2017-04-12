В Ираке заявили о снижении контролируемой ИГ территории с 40 до 7%
12 апреля 2017 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Контролируемая боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) территория Ирака сократилась с 40 до 6.8 процента. Об этом заявил официальный представитель иракской армии Яхья Расул.
По его словам, в настоящее время экстремисты ИГ удерживают 30 тысяч квадратных километров, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
В течение 2016 года иракской армии при поддержке международной коалиции удалось вытеснить экстремистов террористической группировки «Исламское государство» из ряда городов и населенных пунктов.
В октябре 2016 года началась масштабная наступательная операция иракских военных при содействии сил международной коалиции под Мосулом. В январе 2017-го коалиции удалось зачистить от боевиков восточные районы города. С середины февраля идут бои в западной части Мосула. При этом в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики приняли решение временно прекратить массированное наступление.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Армении: Деятельность ОДКБ не направлена против конкретных стран Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в преддверии 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности.
«Обещаю не забывать жертв геноцида»: Джейсон Бейтман поддержал фильм «Обещание» о Генициде армян Он высказался в поддержку фильмa в своем микроблоге Twitter, используя хэштег «#сдержиобещание» (#KeepThePromise)
Армянская армия закупила партию ПЗРК «Верба» По словам полковника Погосяна, эти комплексы, как и «Игла-С» уже находятся на боевом дежурстве
Эдгар Манучарян: У Армении есть хорошие шансы попасть на ЧМ-2018 У Армении есть хорошие шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Такое мнение выразил нападающий армянской сборной и российского «Урала» Эдгар Манучарян.