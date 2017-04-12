В Ираке заявили о снижении контролируемой ИГ территории с 40 до 7%

PanARMENIAN.Net - Контролируемая боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) территория Ирака сократилась с 40 до 6.8 процента. Об этом заявил официальный представитель иракской армии Яхья Расул.

По его словам, в настоящее время экстремисты ИГ удерживают 30 тысяч квадратных километров, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

В течение 2016 года иракской армии при поддержке международной коалиции удалось вытеснить экстремистов террористической группировки «Исламское государство» из ряда городов и населенных пунктов.

В октябре 2016 года началась масштабная наступательная операция иракских военных при содействии сил международной коалиции под Мосулом. В январе 2017-го коалиции удалось зачистить от боевиков восточные районы города. С середины февраля идут бои в западной части Мосула. При этом в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики приняли решение временно прекратить массированное наступление.