Вышел первый трейлер мистического сериала «Мгла» по повести Кинга

PanARMENIAN.Net - В сети появился первый трейлер мистического сериала «Мгла» (The Mist), снятого по повести «Туман» американского писателя Стивена Кинга. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Spike.

В сериале рассказывается о странном тумане, который накрывает небольшой город. С его жителями начинают происходить мистические события.

Премьера «Мглы» намечена на 22 июня. В сериале сыграли Алисса Сазерленд, Исайя Уитлок-младший, Билл Карр и Гас Бирни. Кинг выступил одним из сценаристов проекта, пишет Lenta.ru.

«Туман» был впервые издан в 1980 году. По сюжету небольшой город Бриджтон окутывает непроницаемая мгла, в которой скрываются монстры. В 2007 году режиссер Фрэнк Дарабонт снял по повести полнометражный фильм.