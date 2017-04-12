Вышел первый трейлер мистического сериала «Мгла» по повести Кинга (видео)
12 апреля 2017 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился первый трейлер мистического сериала «Мгла» (The Mist), снятого по повести «Туман» американского писателя Стивена Кинга. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Spike.
В сериале рассказывается о странном тумане, который накрывает небольшой город. С его жителями начинают происходить мистические события.
Премьера «Мглы» намечена на 22 июня. В сериале сыграли Алисса Сазерленд, Исайя Уитлок-младший, Билл Карр и Гас Бирни. Кинг выступил одним из сценаристов проекта, пишет Lenta.ru.
«Туман» был впервые издан в 1980 году. По сюжету небольшой город Бриджтон окутывает непроницаемая мгла, в которой скрываются монстры. В 2007 году режиссер Фрэнк Дарабонт снял по повести полнометражный фильм.
Самое значимое
В библиотеке представлено более 5000 изданий, и они надеются, что это увеличится.
«Это тема, которой я был увлечен в течение десятилетий, и много лет потребовалось для того, чтобы хватило смелости наконец довести ее до экрана, чтобы ее увидели все. Это - истина и невероятно важная историческая драма», - написал актер.
Всемирно известный армянский пианист, джазмен и композитор Тигран Амасян презентовал свой новый музыкальный альбом.
Певец выступил с песней The Rains Of Castamere – вымышленной балладой Вестероса, в то время как над его головой проигрывались сцены с участием Ланистеров
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президент Армении: Деятельность ОДКБ не направлена против конкретных стран Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в преддверии 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности.
Армянская армия закупила партию ПЗРК «Верба» По словам полковника Погосяна, эти комплексы, как и «Игла-С» уже находятся на боевом дежурстве
Эдгар Манучарян: У Армении есть хорошие шансы попасть на ЧМ-2018 У Армении есть хорошие шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Такое мнение выразил нападающий армянской сборной и российского «Урала» Эдгар Манучарян.
Налбандян: Следующим шагом будет либерализация визового режима с ЕС Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая на встрече глав МИД стран Восточного партнерства и Вышеградской четверки и стран.