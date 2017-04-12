Генпрокуратура ФРГ назвала взрывы в Дортмунде терактом, подозреваемый задержан

PanARMENIAN.Net - Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как теракт и не исключает, что за ними стоят исламисты. Об этом заявила журналистам представитель генеральной прокуратуры.

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч с «Монако», сработали три взрывных устройства. Помимо Бартры пострадал полицейский, получивший акустическую травму. Правоохранительные органы заявили о целенаправленной атаке на игроков «Боруссии».

Матч был перенесен на 12 апреля.

«Обстоятельства произошедшего позволяют исходить из того, что случившееся имеет террористический подтекст. На месте преступления обнаружены три идентичных записки, содержание которых позволяет предположить исламистский след», - сказал она.

Представитель ведомства также добавила, что в совершении преступления подозревают двух исламистов, один из них задержан, передает ТАСС.

В то же время газета Bild также сообщила, что полиция ФРГ задержала человека, подозреваемого в совершении взрывов в немецком Дортмунде около автобуса клуба «Боруссия».