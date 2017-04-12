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Путин пообещал не допустить «цветных революций» в странах ОДКБ

Путин пообещал не допустить «цветных революций» в странах ОДКБ
12 апреля 2017 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия будет бороться с «цветными революциями» как внутри страны, так и в государствах ОДКБ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте московского Кремля.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — отметил Путин.

В том же интервью президент России Владимир Путин заявил, что объемы торговли Армении увеличились на 80% после вступления в ЕАЭС.

«Цветные революции» — собирательное название процессов смены власти в некоторых странах («революция роз» в Грузии, «тюльпановая» в Киргизии, «оранжевая» на Украине, «жасминовая» в Тунисе и «лотосовая» в Египте).

Как правило, они начинаются мирными митингами и выливаются в жесткие противостояния с властью, которые приводят к падению режимов.

В Организацию Договора о коллективной безопасности в настоящее время входят шесть стран: Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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