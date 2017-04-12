РПК взяла ответственность за взрыв в турецком Диарбекире
12 апреля 2017 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла ответственность за взрыв, прогремевший рядом с управлением полиции в Диарбекире 11 апреля.
11 апреля мощный взрыв прогремел в районе БагларДиарбекирев 11:45 (по ереванскому времени) рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. СМИ сообщают о гибели трех человек, более 10 получили ранения.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу признал произошедший во вторник взрыв в городе Диярбекыр на юго-востоке страны терактом. Изначально СМИ сообщали о возможном взрыве газового баллона.
Он добавил, что по подозрению в причастности к теракту задержаны пять человек, передает РИА Новости.
Диярбекыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 930 тысяч жителей, в основном курды. В городе и провинцииДиарбекиреактивно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числеДиарбекире.
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