СМИ: Азербайджанского телекомментатора уволили за лестную оценку игры Мхитаряна
12 апреля 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Одновременно в нескольких азербайджанских спортивных изданиях появилось сообщение о том, что комментатор телеканала «Идман-Азербайджан» Тарлан Шахиноглу был вынужден уволиться с работы за его лестную оценку игры полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
Согласно информации, руководству «Идман-Азербайджан» не понравилось, что Шахиноглу на своей странице в Facebook похвалил игру Мхитаряна, комментируя матч «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге, пишет Meydan.tv.
Тарлан Шахиноглу был вызван к руководству, где от него потребовали объяснения. Молодой комментатор не стал извиняться и решил написать заявление об уходе.
Шахиноглу подтвердил факт своего ухода. По его словам, он был вынужден расстаться с телеканалом, где работал в течение 6 лет. «Мое приключение с телеканалом завершено», - сказал тележурналист.
По информации газеты Futbol+, после того как Шахиноглу в социальных сетях похвалил игру Генриха Мхтиаряна, руководство телеканала долгое время не доверяло ему комментировать матчи. В результате Шахиноглу был вынужден написать заявление об уходе.
Сам футбольный комментатор написал на своей странице в Facebook, что причина его ухода не связана с Мхитаряном.
«Мой уход с из Az.TV никак не связан с армянским футболистом и статусом о нем. Прошу, не верить подобным новостям и не беспокоить меня по этому поводу. Я не хочу умереть со смеху, читая подобное. Конечно же, мой уход имеет свои причины. Но можете быть уверены, что это никак не связано с Генрихом Мхитаряном…»,- написал Шахиноглу.
«Манчестер Юнайтед» 6 июля объявил о переходе в клуб полузащитника сборной Армении и дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна. Футболист подписал с «Красными Дьяволами» контракт, рассчитанный на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. «МЮ» приобрел Мхитаряна за €42 млн, клуб выплатит самому футболисту €8 млн единовременно в качестве бонуса. Армянский футболист будет получать от английского клуба годовую зарплату в размере €12.5 млн. Таким образом футболист будет получать около £200,000 в неделю. Мхитарян стал самым дорогим футболистом с постсоветского пространства. Ранее данный статус носил украинский нападающий Андрей Шевченко, в 2006 году перешедший в английский «Челси» из итальянского «Милана» за 40 млн евро.
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