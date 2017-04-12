Артур Абрахам сразится с Робином Красники за право оспорить пояс чемпиона мира по версии WBO
12 апреля 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкий боксер армянского происхождения, чемпион мира в среднем весе по версии IBF Артур Абрахам проведет поединок с польским боксером Робином Красники. Об этом сообщает пресс-служба Общественного телевидения Армении.
Поединок между 37-летним Абрахамом и 29-летним Красником состоится 22 апреля в немецком Эрфурте.
Отмечается, что победитель получит возможность сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBO с 26-летним мексикнцем Хильберто Рамиресом.
Рамирес является чемпионом мира 2016 года в суперсреднем весе по версии WBO.
Артур Абрахам (Аветик Абрамян) родился в Армении, выступает под флагом Германии. Стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO, отобрав в августе 2012 года чемпионский пояс у Роберта Штиглица. 23 марта 2013 года «Король Артур» не смог защитить свой титул в бою с тем же Штиглицем.
Однако в марте 2014 года Абрахам вернул себе чемпионский пояс, победив Штиглица в матче-реванше, а затем защитил его в поединках с черногорцем Николой Сьеклочей, Полом Смитом и Мартином Мюрреем.
В начале апреля 2016 года армянский боксер уступил чемпионский пояс мексиканцу Хильберто Рамиресу. 12 ноября 2016 года был запланирован матч-реванш Абрахама с Мюрреем, однако он отложен из-за травмы армянского боксера.
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