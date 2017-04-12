Microsoft окончательно прекратил поддержку ОС Windows Vista
12 апреля 2017 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft окончательно «убила» операционную систему Windows Vista. С 11 апреля прекратилась расширенная поддержка этой версии ОС Windows.
Окончание поддержки означает, что пользователи Windows Vista больше не будут получать обновления для системы безопасности, не связанные с безопасностью исправления, бесплатную и платную техническую поддержку, кроме того, в Интернете перестанут обновляться официальные технические сведения. То есть, ПК на базе Windows Vista продолжат работать, но безопасность их понизится, пишет Ferra.ru.
Как отмечает Microsoft, поддержка для Windows Vista предоставлялась в течение последних 10 лет и теперь пришло время направить ресурсы на более современные технологии.
Vista появилась в 2007 году, а уже через два года ее сменила куда более популярная Windows 7.
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