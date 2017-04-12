Microsoft окончательно прекратил поддержку ОС Windows Vista

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft окончательно «убила» операционную систему Windows Vista. С 11 апреля прекратилась расширенная поддержка этой версии ОС Windows.

Окончание поддержки означает, что пользователи Windows Vista больше не будут получать обновления для системы безопасности, не связанные с безопасностью исправления, бесплатную и платную техническую поддержку, кроме того, в Интернете перестанут обновляться официальные технические сведения. То есть, ПК на базе Windows Vista продолжат работать, но безопасность их понизится, пишет Ferra.ru.

Как отмечает Microsoft, поддержка для Windows Vista предоставлялась в течение последних 10 лет и теперь пришло время направить ресурсы на более современные технологии.

Vista появилась в 2007 году, а уже через два года ее сменила куда более популярная Windows 7.