Samsung в 2017 году вернул позицию самого большого производителя смартфонов в мире

PanARMENIAN.Net - Аналитики из TrendForce выяснили, что в первом квартале 2017 года на Земле было выпущено всего 307 000 000 смартфонов. Это на 23% меньше, чем в предыдущем квартале.

При этом, 26.1% рынка в первом квартале 2017 года принадлежало Samsung – это довольно существенный рост, если учесть, что в прошлом квартале доля корейского гиганта составляла всего 18.5%. У Apple, напротив, доля снизилась, с 20.3% до 16.9%, пишет Ferra.ru.

Что касается «бронзы», то ее получает китайский производитель Huawei. Его доля на рынке практически не изменилась (11.4% против 11.3%). Пятая позиция у Oppo (небольшое падение, с 8.8% до 8.1%), шестая — у Vivo (было 7.1%, а стало 6.2%), седьмая у LG (было 5.8%, а стало 4.6%).

Что касается китайских производителей смартфонов отдельно, то лидером является Huawei (с долей в 24.7%), затем следует Oppo (17.6%) и Vivo (13.4%).

С середины 2016 года на Samsung свалились проблемы: сначала возникли трудности с запуском планшета Galaxy Note 7, батареи которого часто воспламенялись, а затем высшее руководство телекоммуникационного гиганта оказалось вовлечено в коррупционный скандал, который привел к импичменту президента Южной Кореи. Samsung представила Galaxy Note 7 в августе 2016 года. Неисправность батарей многих смартфонов стала причиной возгораний и даже небольших взрывов этих устройств, в связи с чем многие авиакомпании запретили провозить Note 7 в ручной клади. Для борьбы с возгораниями руководство корейской компании внедрило новые меры безопасности - в частности, просвечивание батарей рентгеновским излучением.

Несмотря на все трудности, в 2016 году Samsung остался лидером по продажам мобильных устройств, хотя в последнем квартале Apple потеснил корейского конкурента.