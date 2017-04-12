Армения и НАТО утвердили Индивидуальный план партнерства на 2017-2019 года
12 апреля 2017 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Североатлантический Совет НАТО и Армения 7 апреля утвердили пятый по счету Индивидуальный план партнерства (IPAP) на 2017-2019 года.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, реализация IPAP содействует развитию политического диалога Армении с Альянсом, расширению и усилению демократического и гражданского контроля в оборонной сфере, снижению бедствий и кризисного управления, повышению информированности о партнерстве Армения-НАТО.
IPAP преследует цель содействовать проведению реформ в Армении в сфере обороны и безопасности, развитию возможностей и способностей миротворческих сил ВС РА. В программу включены также мероприятия Наука во имя мира и безопасности.
Сотрудничество между Арменией и НАТО в настоящее время строится в соответствии с планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP) Армения-НАТО, который был подписан в декабре 2005 года.
Участие Армении в IPAP предполагает проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. Армения также участвует в миротворческих миссиях альянса в Косово и в Афганистане.
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