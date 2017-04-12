Эдгар Манучарян: У Армении есть хорошие шансы попасть на ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - У Армении есть хорошие шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Такое мнение выразил нападающий армянской сборной и российского «Урала» Эдгар Манучарян.

«Сейчас у нас хорошие шансы. Да, остались тяжелые игры, но все зависит от нас. Впереди тяжелая игра с Черногорией в июне», - сказал Манучарян, сообщает сайт ФК «Урал"».

По его словам, победа позволит армянской сборной подняться на второе место в своей группе, а в серии домашних игр «можно всех выиграть».

Сборная Армении 26 марта одержала уверенную победу над казахстанцами со счетом 2:0 в матче группы Е отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. После этой победы сборная Армении команда вновь вернулась в борьбу за выход из группы.