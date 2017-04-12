Эдгар Манучарян: У Армении есть хорошие шансы попасть на ЧМ-2018
12 апреля 2017 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - У Армении есть хорошие шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Такое мнение выразил нападающий армянской сборной и российского «Урала» Эдгар Манучарян.
«Сейчас у нас хорошие шансы. Да, остались тяжелые игры, но все зависит от нас. Впереди тяжелая игра с Черногорией в июне», - сказал Манучарян, сообщает сайт ФК «Урал"».
По его словам, победа позволит армянской сборной подняться на второе место в своей группе, а в серии домашних игр «можно всех выиграть».
Сборная Армении 26 марта одержала уверенную победу над казахстанцами со счетом 2:0 в матче группы Е отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. После этой победы сборная Армении команда вновь вернулась в борьбу за выход из группы.
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