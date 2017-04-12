«Обещаю не забывать жертв геноцида»: Джейсон Бейтман поддержал фильм «Обещание» о Генициде армян

PanARMENIAN.Net - Известный голливудский актер, лауреат премии «Золотой глобус» Джейсон Бейтман присоединился к агиткампании фильма «Обещание» (The Promise), рассказывающем о Геноциде армян. Он высказался в поддержку фильмa в своем микроблоге Twitter, используя хэштег «#сдержиобещание» (#KeepThePromise).

«Я обещаю никогда не забывать о миллионах людей, погибших в геноцидах»,- написал актер.

Ранее стало известно, что к кампании присоединился голливудский актер Райан Гослинг. Актер разместил запись «#сдержиобещание», выразив свою поддержку защите прав человека в Конго.

«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».