Президент Армении: Деятельность ОДКБ не направлена против конкретных стран

PanARMENIAN.Net - Деятельность Организации Договора о коллективной безопасности не направлена против конкретных государств. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в преддверии 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности.

«Речь идет о коллективной выгоде, которая получается совместными усилиями. Наш подход конкретно такой, и чем быстрее будет адаптация ОДКБ к современным реалиям, тем лучше будет для всех участников Договора о коллективной безопасности», — сказал Саргсян в интервью телерадиокомпании «МИР».

По его словам, Организация создавалась, чтобы сплотить усилия в борьбе с нынешними вызовами.

«Государства, которые подписали его, исходили из необходимости сплочения усилий для обеспечения безопасности в зоне ОДКБ, поэтому здесь речь не идет о частной выгоде. Договор о коллективной безопасности не направлен против кого-либо», — сказал Саргсян.

По его словам, речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках организации. Глава армянского государства отметил, что развитие ОДКБ очень важно для Армении и других членов Организации.

В Организацию Договора о коллективной безопасности в настоящее время входят шесть стран: Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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