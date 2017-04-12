Президент Армении: Деятельность ОДКБ не направлена против конкретных стран
12 апреля 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Деятельность Организации Договора о коллективной безопасности не направлена против конкретных государств. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в преддверии 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности.
«Речь идет о коллективной выгоде, которая получается совместными усилиями. Наш подход конкретно такой, и чем быстрее будет адаптация ОДКБ к современным реалиям, тем лучше будет для всех участников Договора о коллективной безопасности», — сказал Саргсян в интервью телерадиокомпании «МИР».
По его словам, Организация создавалась, чтобы сплотить усилия в борьбе с нынешними вызовами.
«Государства, которые подписали его, исходили из необходимости сплочения усилий для обеспечения безопасности в зоне ОДКБ, поэтому здесь речь не идет о частной выгоде. Договор о коллективной безопасности не направлен против кого-либо», — сказал Саргсян.
По его словам, речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках организации. Глава армянского государства отметил, что развитие ОДКБ очень важно для Армении и других членов Организации.
В Организацию Договора о коллективной безопасности в настоящее время входят шесть стран: Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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