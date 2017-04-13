Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по химатакам в Сирии
13 апреля 2017 - 10:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии.
Заседание по резолюции прошло 12 апреля. Проект на обсуждение Совбеза вынесли Великобритания, Франция и США, он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне, пишет РИА Новости.
Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее назвал проект резолюции «простым и сбалансированным».
Новый вариант практически совпал с тем, что был предложен этими странами ранее, но не поставлен на голосование. Он содержал ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.
Россия ранее представила свой вариант проекта резолюции. В российском МИД подчеркнули, что этот вариант документа «нацелен на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты».
По словам главы МИД Сергея Лаврова, внесенный западными странами проект резолюции посвящен не столько расследованию инцидента, сколько легитимизации обвинений в адрес официального Дамаска.
Инцидент с возможным использованием химического оружия произошел 5 апреля в провинции Идлиб. Тогда погибли более 80 человек. США обвинили в случившемся сирийское правительство, Дамаск отрицает свою вину.
Photo: AFP/ Getty Images
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