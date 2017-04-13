ВС Азербайджана произвели около 300 выстрелов в направлении армянских позиций Арцаха
13 апреля 2017 - 10:18 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 апреля и в ночь на 13 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня более 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).
ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР около 300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.
Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают держать под контролем ситуацию на передовой и уверенно нести боевое дежурство.
В ночь на 12 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 25 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 400 выстрелов.
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Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
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