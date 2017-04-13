ВС Азербайджана произвели около 300 выстрелов в направлении армянских позиций Арцаха

PanARMENIAN.Net - 12 апреля и в ночь на 13 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня более 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР около 300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают держать под контролем ситуацию на передовой и уверенно нести боевое дежурство.

В ночь на 12 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 25 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 400 выстрелов.