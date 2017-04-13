// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ВС Азербайджана произвели около 300 выстрелов в направлении армянских позиций Арцаха

ВС Азербайджана произвели около 300 выстрелов в направлении армянских позиций Арцаха
13 апреля 2017 - 10:18 AMT

PanARMENIAN.Net - 12 апреля и в ночь на 13 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня более 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР около 300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают держать под контролем ситуацию на передовой и уверенно нести боевое дежурство.

В ночь на 12 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 25 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 400 выстрелов.

 Самое значимое
Атом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувствоАтом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувство
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про ХоджалуАрмянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана
Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе Азербайджан потеряет новые территории
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Ибрагимович и Азар претендуют на звание футболиста года в чемпионате Англии Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович и бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар вошли в список претендентов на звание футболиста года в чемпионате Англии по версии профсоюза игроков (ПФА).
«Клуб инвесторов Армении» в 2017 году реализует программы стоимостью $300 млн Об этом 13 апреля сообщил на заседании правительства Армении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян, представляя проект меморандума о взаимопонимании между правительством и фондом «Клуб инвесторов Армении».
Омбудсмен Армении представит доклад о событиях по захвату полка ППС в Ереване Омбудсмен Армении в ближайшее время опубликует доклад о событиях по захвату полка ППС полиции вооруженный группой «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») Армении в июле 2016 года и последовавших развитиях.
Более 400 предполагаемых членов РПК задержали в Турции МВД Турции 13 апреля сообщило, что силы безопасности накануне задержали 412 человек, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).