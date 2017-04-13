Президент Армении и глава УЕФА заложили фундамент Футбольной академии в Вагаршапате

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян и глава УЕФА Александр Чеферин вечером 12 апреля приняли участие в церемонии закладки фундамента Футбольной академии в армянском городе Вагаршапат.

На мероприятии присутствовали также президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян, мэр Вагаршапата (Эчмиадзина) Карен Григорян, мэр Еревана Тарон Маркарян, другие официальные лица.

В своем выступлении Чеферин выразил восхищение культурой, людьми, историей Армении, а также деятельностью Федерации футбола Армении.

«ФФА всегда поддерживала тесные отношения с УЕФА, которые углубились на данном этапе еще больше. Я лично в хороших отношениях с главой ФФА», - подчеркнул Чеферин.

Глава УЕФА также выразил мнение, что Армения может достичь хороших результатов в футболе, поскольку один из лучших футболистов Европы представляет республику (Генрих Мхитарян – ред.).

«Армения может достичь лучших результатов, работая с детьми и молодежью, ведь один из лучших футболистов Европы (полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян) ваш соотечественник», - сказал Чеферин.

Он подчеркнул, что для развития футбола в Армении нужно создавать инфраструктуры, и над решением этой проблемы работает как УЕФА, так и правительство Армении и национальная федерация.

По мнению главы УЕФА, создание академии в Ванадзоре, окажет положительное влияние на местных детей.

В свою очередь глава ФФА заявил, что развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта является важнейшим направлением стратегии Федерации.

«Этот вопрос останется важнейшим для меня до тех пор, пока не будут созданы лучшие условия для молодых людей, желающих заниматься спортом», - сказал Айрапетян.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем планируется отремонтировать футбольные поля в Армавире и Ванадзоре, построить академии в Сисиане, Севане, Масисе и других городах Армении.

Строительство Футбольной академии Вагаршапата осуществляется в рамках совместной инвестиционной программой ФФА, УЕФА и ФИФА. Программа стоимостью около 900 млн драмов стартовала в октябре 2016 года, ее планируется завершить в октябре 2017 года.

Для реализации программы городская община Вагаршапата предоставила ФФА территорию площадью 5,5 га. Общая площадь будущей академии составит около 1100 кв. метров.

На территории академии будут действовать бассейн под открытым небом, четыре футбольных поля высокоевропейских стандартов. Персонал новой академии составит 25-30 человек со средней заработной платой около 130-150 тыс. драмов.