Сирия готова предоставить доступ к авиабазе Шайрат для экспертов ОЗХО

PanARMENIAN.Net - Сирия пригласила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) проверить, есть ли оно в Хан-Шейхуне и на авиабазе правительственных войск Шайрат, по которой нанесли удар США. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

«Моя страна в контексте продолжающегося транспарентного сотрудничества с ОЗХО действительно направила письмо генеральному директору организации с призывом отправить нейтральную, профессиональную и беспристрастную миссию как в Хан-Шейхун, так и на авиабазу Шайрат для того, чтобы установить, что именно произошло, всеобъемлющим, транспарентным и справедливым образом. Сирия заявляет о своей готовности предоставить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы было установлено, применялся ли там зарин и находился ли он там на хранении», — сказал Джаафари, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, доступ миссии в Хан-Шейхун должна обеспечить террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра», которая контролирует этот район.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 пострадавших в результате атаки с применением химоружия в Идлибе и обвинила этом правительственные войска, которые решительно отвергли причастность к случившемуся и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. В ночь на 7 апреля американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, бездоказательно утверждая, что химическую атаку провели с него.