Трамп пригрозил Северной Корее использованием атомных подводных лодок

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп вновь выразил готовность при необходимости самостоятельно решать проблему ядерного вооружения КНДР. Если Китай не поможет, «мы будем действовать сами», заявил глава Белого дома. Он также пригрозил использованием атомных подводных лодок.

Тем не менее Трамп c одобрением высказался в адрес китайских властей за то, что они отказались принимать уже прибывшие из Северной Кореи суда с углем, тем самым лишив Пхеньян важного источника доходов. Это «большой шаг», заявил американский президент, пишет Deutsche Welle.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель выступила за политическое решение северокорейской проблемы. «Я верю не в военные методы, а в то, что на Северную Корею будет оказан сильный политический нажим с разных сторон», - заявила глава германского правительства.

Меркель подвергла критике власти в Пхеньяне за постоянные нарушения резолюций ООН. «Мир заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать ядерному вооружению Северной Кореи», - подчеркнула она.

На протяжении последнего времени вновь нарастало напряжение в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном. 9 апреля США направили к Корейскому полуострову ударную авиагруппу, способную перехватывать баллистические ракеты. США стремятся ограничить ядерную программу КНДР, для чего предполагается осуществить ряд экономических и военных мероприятий, главные из них - введение против Пхеньяна новых санкций и воздействие на политику Пекина в этом направлении. КНР остается одним из немногих союзников КНДР.