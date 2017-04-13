5 армянских боксеров вышли в финал турнира им. Давида Квачадзе
13 апреля 2017 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Пять армянских боксеров завоевали путевки в финал международного турнира по боксу им. Давида Квачадзе, проходящего в Тбилиси. Об этом сообщает Федерация бокса Армении.
14 апреля за золотые медали поборются Гаспар Бабаханян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Оганес Бачков (64 кг), Арман Дарчинян (75 кг) и Генрих Саргсян (91 кг).
Всего на старт турнира вышли 8 армянских боксеров.
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