Роналду стал первым футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках
13 апреля 2017 - 12:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках. Об этом на сайте испанского клуба.
Роналду оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», эти голы стали для него 99-м и 100-м в международных клубных турнирах.
32-летнему португальцу для достижения этой отметки понадобилось 143 матча.
Ближайшим преследователем форварда «Реала» является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 97 голов в еврокубках.
Встреча мадридского клуба с «Баварией» прошла 12 апреля в Мюнхене и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Ответный матч пройдет в Испании 18 апреля.
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