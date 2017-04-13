Роналду стал первым футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках

PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках. Об этом на сайте испанского клуба.

Роналду оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», эти голы стали для него 99-м и 100-м в международных клубных турнирах.

32-летнему португальцу для достижения этой отметки понадобилось 143 матча.

Ближайшим преследователем форварда «Реала» является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 97 голов в еврокубках.

Встреча мадридского клуба с «Баварией» прошла 12 апреля в Мюнхене и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Ответный матч пройдет в Испании 18 апреля.