ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2.9 млн по делу о теракте в Беслане
13 апреля 2017 - 12:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €2.9 млн по жалобам пострадавших от теракта в школе Беслана в 2004 году.Решение ЕСПЧ опубликовано на сайте суда.
Также суд постановил выплатить €88 тысяч судебных расходов. ЕСПЧ решил, что российские власти «провалили план» спасательной операции при теракте.
По мнению суда, власти не смогли свести риски к минимуму, что стало следствием плохой координации и разночтений при проведении спецоперации.
«Суд не мог не прийти к выводу, что это в некоторой степени способствовало трагическому исходу событий», – сказано в постановлении ЕСПЧ.
В ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек.
Как говорил представитель истцов, юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, по мнению заявителей, «российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте», но «ничего не сделали», передаетrepublic.ru.
Террористы 1 сентября 2004 году захватили заложников в школе №1 города Беслана, Северная Осетия. Захватчики требовали признать независимость Чечни, они удерживали учеников школы, их родителей и сотрудников школы два дня. На третий день в школе произошел взрыв, после чего силовики начали штурм здания. При спецоперации, которая шла десять часов, погибли больше 300 человек, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один.
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