«Клуб инвесторов Армении» в 2017 году реализует программы стоимостью $300 млн
13 апреля 2017 - 14:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Созданный по инициативе премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна непубличный договорной инвестиционный фонд «Клуб инвесторов Армении» планирует в 2017 году реализовать в Армении инвестиционные программы стоимостью 300 млн долларов. Об этом 13 апреля сообщил на заседании правительства Армении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян, представляя проект меморандума о взаимопонимании между правительством и фондом «Клуб инвесторов Армении».
Проект меморандума был одобрен.
Премьер Армении отметил, что деятельность фонда чрезвычайно важна не только в контексте привлечения инвестиций, но и внедрения новой корпоративной культуры.
«Каждый из членов клуба имеет большое окружение, и этот клуб станет мостом между нашей страной и их окружением в разных странах», – сказал Карапетян, передаетPanorama.am.
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«В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны», - сказал Карапетян
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем.
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