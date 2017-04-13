«Клуб инвесторов Армении» в 2017 году реализует программы стоимостью $300 млн

PanARMENIAN.Net - Созданный по инициативе премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна непубличный договорной инвестиционный фонд «Клуб инвесторов Армении» планирует в 2017 году реализовать в Армении инвестиционные программы стоимостью 300 млн долларов. Об этом 13 апреля сообщил на заседании правительства Армении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян, представляя проект меморандума о взаимопонимании между правительством и фондом «Клуб инвесторов Армении».

Проект меморандума был одобрен.

Премьер Армении отметил, что деятельность фонда чрезвычайно важна не только в контексте привлечения инвестиций, но и внедрения новой корпоративной культуры.

«Каждый из членов клуба имеет большое окружение, и этот клуб станет мостом между нашей страной и их окружением в разных странах», – сказал Карапетян, передаетPanorama.am.