Ибрагимович и Азар претендуют на звание футболиста года в чемпионате Англии

PanARMENIAN.Net - Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович и бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар вошли в список претендентов на звание футболиста года в чемпионате Англии по версии профсоюза игроков (ПФА). Об этом сообщает пресс-служба ПФА.

Среди номинантов также значатся английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, французский полузащитник «Челси» Нголо Канте, бельгийский нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и чилийский полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес.

В прошлом сезоне года игроком года был признан алжирский полузащитник «Лестера» Рияд Марез.

Лауреат определяется по результатам голосования среди членов профсоюза футболистов Англии.