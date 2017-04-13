Ибрагимович и Азар претендуют на звание футболиста года в чемпионате Англии
13 апреля 2017 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович и бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар вошли в список претендентов на звание футболиста года в чемпионате Англии по версии профсоюза игроков (ПФА). Об этом сообщает пресс-служба ПФА.
Среди номинантов также значатся английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, французский полузащитник «Челси» Нголо Канте, бельгийский нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и чилийский полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес.
В прошлом сезоне года игроком года был признан алжирский полузащитник «Лестера» Рияд Марез.
Лауреат определяется по результатам голосования среди членов профсоюза футболистов Англии.
Самое значимое
Поединок между 37-летним Абрахамом и 29-летним Красником состоится 22 апреля в немецком Эрфурте.
Объем частных инвестиций в сферу спорта Армении в 2017 года составит более $6 млн. 787.6 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи.
Армянский штангист Симон Мартиросян, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Хорватии, посвятил свою победу всему армянскому народу.
В хорватском городе Сплит на продолжащем чемпионате Европы по тяжелой атлетике в женском первенстве в весовой категории 75 кг выступила Сона Погосян.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
«Клуб инвесторов Армении» в 2017 году реализует программы стоимостью $300 млн Об этом 13 апреля сообщил на заседании правительства Армении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян, представляя проект меморандума о взаимопонимании между правительством и фондом «Клуб инвесторов Армении».
Омбудсмен Армении представит доклад о событиях по захвату полка ППС в Ереване Омбудсмен Армении в ближайшее время опубликует доклад о событиях по захвату полка ППС полиции вооруженный группой «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») Армении в июле 2016 года и последовавших развитиях.
Более 400 предполагаемых членов РПК задержали в Турции МВД Турции 13 апреля сообщило, что силы безопасности накануне задержали 412 человек, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2.9 млн по делу о теракте в Беслане Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €2.9 млн по жалобам пострадавших от теракта в школе Беслана в 2004 году.