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Министр финансов РА: объем инвестиций в 2017 году составит $850 млн

Министр финансов РА: объем инвестиций в 2017 году составит $850 млн
13 апреля 2017 - 17:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Объем инвестиций в Армению в 2017 году составит 850 миллионов долларов. Об этом 13 апреля сообщил журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

По его словам, Армении в этом аспекте вполне подходит инвесторам.

«Мы не раз заявляли, что Армения может навести мосты между Евразийским экономическим союзом и государствами так называемого южного коридора, то есть с арабскими странами. Кроме того, привлекает и система GSP+, действующая между Арменией и Евросоюзом», — сказал министр.

По словам Арамяна, с инвесторами необходимо проводить соответствующую работу: они должны знать, какую выгоду им сулит вложение средств в Армении.

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян сообщил представителям СМИ, что в этом году объем инвестиций в Армению составит 850 миллионов долларов.

«Инвестиционные проекты находятся в стадии активного обсуждения. Основные средства будут направлены на развитие сферы энергетики, горной промышленности, легкой промышленности, также фармацевтики и переработки продуктов питания», — сказал министр, передает Sputnik-Армения.

Караян напомнил, что в Армении создан инвестиционный клуб, который намерен подписать меморандум о сотрудничестве с правительством. В числе инвесторов — как армяне из разных стран мира, так и иностранцы.

Ссылки по теме:
Aysor.am. Այս տարի 850 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ներդրումներ կլինեն. Սուրեն Կարայան
Sputnik-Армения: Министр: объем инвестиций в этом году составит 850 миллионов долларов
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