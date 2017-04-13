Министр финансов РА: объем инвестиций в 2017 году составит $850 млн
13 апреля 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Объем инвестиций в Армению в 2017 году составит 850 миллионов долларов. Об этом 13 апреля сообщил журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.
По его словам, Армении в этом аспекте вполне подходит инвесторам.
«Мы не раз заявляли, что Армения может навести мосты между Евразийским экономическим союзом и государствами так называемого южного коридора, то есть с арабскими странами. Кроме того, привлекает и система GSP+, действующая между Арменией и Евросоюзом», — сказал министр.
По словам Арамяна, с инвесторами необходимо проводить соответствующую работу: они должны знать, какую выгоду им сулит вложение средств в Армении.
Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян сообщил представителям СМИ, что в этом году объем инвестиций в Армению составит 850 миллионов долларов.
«Инвестиционные проекты находятся в стадии активного обсуждения. Основные средства будут направлены на развитие сферы энергетики, горной промышленности, легкой промышленности, также фармацевтики и переработки продуктов питания», — сказал министр, передает Sputnik-Армения.
Караян напомнил, что в Армении создан инвестиционный клуб, который намерен подписать меморандум о сотрудничестве с правительством. В числе инвесторов — как армяне из разных стран мира, так и иностранцы.
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