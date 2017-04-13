Коалиция США нанесла удар по складу химоружия ИГ: Сотни человек погибли

PanARMENIAN.Net - Сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция нанесла удар по складу химоружия террористов «Исламского государства» (ИГ) в Дейр-Эз-Зоре.

По утверждению Дамаска, в результате погибли сотни человек, в том числе мирные жители.

Отмечается, что сотни людей отравились при ударе по складу химоружия. Количество погибших не уточняется.

Удар, как сообщается, произошел в пригороде Дейр-Эз-Зора под названием Джалта, передает Meduza.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии готовится провокация с использованием химоружия, в применении которого хотят обвинить Дамаск.

США и другие западные страны обвинили сирийские власти в применении химического оружия против оппозиции в Идлибе, в результате атаки 4 апреля погибли более 80 человек. Дамаск и Москва отвергли эти обвинения, утверждая, что правительственные снаряды попали в склад химоружия террористов.

После случившегося в Идлибе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе. Из-за этого Россия и США прекратили сотрудничество по предотвращению инцидентов в воздухе над Сирией.