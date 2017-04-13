Колумбия, Йемен, Украина вошли в топ-10 самых опасных стран мира
13 апреля 2017 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил список самых опасных стран мира. Доклад опубликован на сайте организации.
Первая позиция в рейтинге досталась Колумбии.
На втором месте находится Йемен, замыкает тройку Сальвадор в Центральной Америке. Четвертое место досталось Пакистану, пятая строчка — Нигерии. В топ-10 в порядке убывания также вошли Венесуэла, Египет, Кения и Гондурас.
Украина находится на десятой позиции.
При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью и терроризмом в государстве, военные конфликты, способность правоохранительных органов защитить граждан и другие параметры, передает Lenta.ru.
В ноябре 2016 года эксперты компаний International SOS и Control Risks спрогнозировали, какие страны будут опасны для туристов в 2017-м. В их число вошли Сомали, Сирия, Йемен, Южный Судан и другие государства.
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