Колумбия, Йемен, Украина вошли в топ-10 самых опасных стран мира

PanARMENIAN.Net - Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил список самых опасных стран мира. Доклад опубликован на сайте организации.

Первая позиция в рейтинге досталась Колумбии.

На втором месте находится Йемен, замыкает тройку Сальвадор в Центральной Америке. Четвертое место досталось Пакистану, пятая строчка — Нигерии. В топ-10 в порядке убывания также вошли Венесуэла, Египет, Кения и Гондурас.

Украина находится на десятой позиции.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью и терроризмом в государстве, военные конфликты, способность правоохранительных органов защитить граждан и другие параметры, передает Lenta.ru.

В ноябре 2016 года эксперты компаний International SOS и Control Risks спрогнозировали, какие страны будут опасны для туристов в 2017-м. В их число вошли Сомали, Сирия, Йемен, Южный Судан и другие государства.