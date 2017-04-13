СК Армении возбудил уголовное дело по факту уничтожения ВС Азербайджана виноградников села Айгеовит

PanARMENIAN.Net - В Тавушском областном следственном управлении Следственного комитета Армении проводится расследование по факту уничтожения виноградников жителей села Айгеовит вследствие обстрелов ВС Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.

«С азербайджанских боевых позиций на границе с общиной Айгеовит Тавушской области РА на армяно-азербайджанской границе 22 марта 2017 года были произведены выстрелы в направлении села Айгеовит.

Вследствие обстрела вспыхнул пожар на земельном участке, в результате чего сгорели и были уничтожены виноградники (около 20.72 га) более 40 жителей данной общины. Причиненный им ущерб, по предварительным данным, составляет 10.270.00 драмов», – отмечается в сообщении.

По факту инцидента 3 апреля 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 3 ст.185 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, причинившие ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие по делу осуществляет следственное управление по Тавушской области.