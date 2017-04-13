СК Армении возбудил уголовное дело по факту уничтожения ВС Азербайджана виноградников села Айгеовит
13 апреля 2017 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тавушском областном следственном управлении Следственного комитета Армении проводится расследование по факту уничтожения виноградников жителей села Айгеовит вследствие обстрелов ВС Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.
«С азербайджанских боевых позиций на границе с общиной Айгеовит Тавушской области РА на армяно-азербайджанской границе 22 марта 2017 года были произведены выстрелы в направлении села Айгеовит.
Вследствие обстрела вспыхнул пожар на земельном участке, в результате чего сгорели и были уничтожены виноградники (около 20.72 га) более 40 жителей данной общины. Причиненный им ущерб, по предварительным данным, составляет 10.270.00 драмов», – отмечается в сообщении.
По факту инцидента 3 апреля 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 3 ст.185 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, причинившие ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие по делу осуществляет следственное управление по Тавушской области.
Самое значимое
Операции были проведены в Гематологическом центре им. Р.О. Йоляна Минздрава РА заведующим отделением трансплантации Медицинского центра университета Гамбург-Эппендорф Николаусом Крегером вместе с командой трансплантологов гематологического центра
Армянский город Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года. Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Совета глав МИД СНГ в Ташкенте 7 апреля.
На марке будет изображена лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс. Выпуск марки и церемония введения ее в обращение приурочены к проведению особых мероприятий премии «Аврора» – 2017
В ереванском метрополитене усилен режим контроля: осматриваются сумки и рюкзаки подозрительных граждан, осуществляется контроль за камерами видеонаблюдения.
Partner news
Последние новости
Апелляционный суд Баку отклонил жалобу Александра Лапшина Ранее суд продлил 7 апреля срок ареста Лапшина на три месяца.
Астрономы заявили, что получат первое изображение черной дыры Астрономы заявили, что им удастся получить первую фотографию черной дыры, которая находится в центре нашей Галактики.
В США опровергли нанесение авиаударов по складам с химоружием в Сирии Официальный представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Джон Дорриан опроверг утверждения сирийских военных о том, что ее самолеты нанесли удары близ города Дэйр-эз-Зор, где из-за попадания снарядов в склады боевиков с химоружием якобы погибли сотни людей.
Трамп: Все будет хорошо у США и России Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российско-американские отношения нормализуются. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.