Основатель Reddit и звезда «Дневники вампира» поддержали фильм о Геноциде армян «Обещание»
13 апреля 2017 - 15:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения один из основателей портала Reddit Алексис Оганян также присоединился к агиткампании голливудского фильма про Геноцид армян «Обещание» (The Promise). «Будем надеяться, что этот эпический фильм повысит информированность и будет способствовать признанию Геноцида армян», - написал Оганян на своей странице в социальной сети Facebook после закрытого показа дамы «Обещание» в Лос-Анджелесе. Он выразил благодарность за фильм американскому предпринимателю, миллиардеру армянского происхождения Кирку Керкоряну и продюсеру фильма Эрику Эсраиляну. «Считаю честью присутствовать на показе фильма в Лос-Анджелесе с одним из моих героев, 95-летним дедом Джоном Оганяном», - написал Оганян. Он пожелал армянскому народу процветания. «Они не смогли уничтожить нас и не заставят молчать», - написал Оганян. В поддержку фильма «Обещание» выступила также звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев. «Я обещаю бороться за признание Геноцида #KeepThePromise. Этот невероятно важный фильм проливает свет на причину гибели миллионов жизней», - написала Добрев в своем микроблоге Twitter.
Ранее сообщалось, что певица и актриса Шер, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни побывали на премьере фильма «Обещание» (The Promise) в Лос-Анджелесе.
Фильм «Обещание» поддержали такие знаменитости как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Дон Чидл, Райан Гослинг, Джейсон Бейтман, Юра Мовсисян.
«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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