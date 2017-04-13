Опрос: Армения в пятерке религиозных стран мира

PanARMENIAN.Net - Армения вошла в пятерку самых религиозных государств мира. Религиозными себя считают 92% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Gallup International/WIN.

По результатам опроса лидирует Таиланд, где религиозными себя считают 98% граждан страны. За ним следует Нигерия — 97%.

На третьем месте находятся Косово, Индия, Гана, Папуа Новая Гвинея, Кот-д'Ивуар. В этих странах религиозными себя назвали по 94% населения.

Четвертое место занимает Фиджи (94%).

Согласно результатам изучения общественного мнения, больше религиозных людей проживает в государствах, исповедующих индуизм (91%) и буддизм (88%). Число религиозных людей среди католиков и мусульман составляет 78%.

Религиозными себя считают 62% граждан мира, девять процентов называют себя атеистами, остальные — неверующими.