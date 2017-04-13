Опрос: Армения в пятерке религиозных стран мира
13 апреля 2017 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в пятерку самых религиозных государств мира. Религиозными себя считают 92% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Gallup International/WIN.
По результатам опроса лидирует Таиланд, где религиозными себя считают 98% граждан страны. За ним следует Нигерия — 97%.
На третьем месте находятся Косово, Индия, Гана, Папуа Новая Гвинея, Кот-д'Ивуар. В этих странах религиозными себя назвали по 94% населения.
Четвертое место занимает Фиджи (94%).
Согласно результатам изучения общественного мнения, больше религиозных людей проживает в государствах, исповедующих индуизм (91%) и буддизм (88%). Число религиозных людей среди католиков и мусульман составляет 78%.
Религиозными себя считают 62% граждан мира, девять процентов называют себя атеистами, остальные — неверующими.
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