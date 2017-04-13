Анкара потребовала безвизовый режим с ЕС как условие миграционного соглашения
13 апреля 2017 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Анкара настаивает на визовой либерализации с ЕС как условии заключенной с ним миграционной сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Анкара стремится урегулировать вопрос упрощения визового режима с ЕС. Турции необходима визовая либерализация, которая является одним из условий соглашения по мигрантам», — сказал турецкий министр, передает РИА Новости.
Он добавил, что после конституционного референдума 16 апреля Анкара направит в ЕС свои предложения по этому вопросу.
Турция и ранее грозилась, что расторгнет соглашение с Евросоюзом по беженцам, если ЕС не отменит визовый режим для граждан Турции. После неудачной попытки военного переворота правительство Турции начало и до сих пор проводит массовые чистки, обвиняя в организации мятежа сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Потенциальных противников режима проверяют, увольняют или задерживают.
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