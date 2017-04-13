В Париже представили программу 70-го Каннского кинофестиваля: фильм Звянгицева в основном конкурсе
13 апреля 2017 - 16:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и президент кинофестиваля Пьер Лескюр 13 апреля объявили участников основного конкурса, «Особого взгляда» и внеконкурсных программ на пресс-конференции в Париже.
Кинофестиваль откроется 17 мая фильмом Арно Деплешена «Призраки Измаила».
В основной конкурс, победитель которого получит «Золотую пальмовую ветвь», вошло 18 фильмов, среди которых – «Кроткая» Сергея Лозницы, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, новые фильмы Йоргоса Лантимоса, Михаэля Ханеке, Тодда Хэйнса и других.
В програме кинофестиваля представлены фильмы из 29 стран, из них девять дебютов. 12 женщин-режиссеров будут представлены в основных программах кинофестиваля. Через несколько недель объявят программы параллельных программ – «Двухнедельник режиссеров» и «Неделя критики».
Внеконкурсная программа Cannes Classic будет посвящена истории кинофестиваля.
Фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
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