Омбудсмен Армении: Уголовный кодекс нуждается в срочных изменениях

PanARMENIAN.Net - В Армении есть проблемы в сфере защиты прав лишенных свободы лиц. Об этом 13 апреля заявил в ходе встречи с журналистами омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его словам, людей часто приглашают в полицию без достаточных оснований.

«Практика за предыдущий год показала, что об основаниях задержания не предоставляется информация. Часто в качестве основания задержания приводиться сообщение в средствах массовой информации», - отметил Татоян.

Армянский омбудсмен подчеркнул также важность свободы деятельности адвокатов, для которой также часто не создаются необходимые условия. В частности омбудсмен обратился к случаям, когда адвокаты подвергаются обыску. По его словам в Уголовный кодекс Армении необходимо внести изменения.

Омбудсмен отметил, что в Армении действует недопустимо высокий порог удовлетворения ходатайств об аресте.

Татоян подчеркнул, что Уголовный кодекс Армении нуждается в срочных изменениях, в частности необходимо внедрить применение альтернативных мер пресечения.

Омбудсмен обратился также к нарушению прав свидетелей, отметив, что обратился по этому вопросу в Конституционный суд Армении.

«Я высоко оцениваю наше сотрудничество с Конституционным судом. Офис омбудсмена попросил, чтобы Конституционный суд отправлял заявления относительно прав человека также Защитнику прав человека, который сам решит, вмешаться в этот конкретный случай или нет», - подчеркнул он, передает Aysor.am.