В США опровергли нанесение авиаударов по складам с химоружием в Сирии

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Джон Дорриан опроверг утверждения сирийских военных о том, что ее самолеты нанесли удары близ города Дэйр-эз-Зор, где из-за попадания снарядов в склады боевиков с химоружием якобы погибли сотни людей.

«Официальный представитель видел сообщения агентства SANA, утверждающие, что авиация коалиции нанесла удары близ Дейр-эз-Зора в 12 апреля. Это неправда! Это вновь намеренная дезинформация!» - написал в 13 апреля официальный представитель операции «Решительная поддержка» в твиттере.

Ранее САНА со ссылкой на генштаб Вооруженных сил Сирии сообщило, что 12 апредя ВВС международной коалиции нанесли удары к востоку от Дэйр эз-Зора, в результате которых погибло несколько сот человек. Согласно заявлению командования ВС Сирии, удары были нанесены по штабу и складам с химическим оружием террористической группировки «Исламское государство».