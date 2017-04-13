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Апелляционный суд Баку отклонил жалобу Александра Лапшина

Апелляционный суд Баку отклонил жалобу Александра Лапшина
13 апреля 2017 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу находящегося под арестом блогера Александра Лапшина на решение Насиминского районного суда Баку относительно продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

Ранее суд продлил 7 апреля срок ареста Лапшина на три месяца.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

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Trend.az: Суд не удовлетворил апелляцию Александра Лапшина
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