Гидрометцентр: На Армению надвигается мощный циклон

PanARMENIAN.Net - Мощный циклон надвигается на Армению. Об этом заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

«На фотографии со спутника заметен покров облачности надвигающегося мощного циклона», - написал Суренян на своей страничке в социальной сети Facebook.

По его словам, Армения будет находиться под влиянием проникнувшего со стороны Средиземного моря циклона, начиная с 16 апреля.

«Время от времени ожидаются дожди и грозы, ветер усилится до 18-23 м/с. Особо сильные дожди ожидаются утром в пятницу. Несмотря на это, понижения температуры не ожидается, поскольку приближающийся циклон несет с собой южные теплые воздушные потоки», - написал Суренян.