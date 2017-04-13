Гидрометцентр: На Армению надвигается мощный циклон
13 апреля 2017 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Мощный циклон надвигается на Армению. Об этом заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.
«На фотографии со спутника заметен покров облачности надвигающегося мощного циклона», - написал Суренян на своей страничке в социальной сети Facebook.
По его словам, Армения будет находиться под влиянием проникнувшего со стороны Средиземного моря циклона, начиная с 16 апреля.
«Время от времени ожидаются дожди и грозы, ветер усилится до 18-23 м/с. Особо сильные дожди ожидаются утром в пятницу. Несмотря на это, понижения температуры не ожидается, поскольку приближающийся циклон несет с собой южные теплые воздушные потоки», - написал Суренян.
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