ВС Азербайджана произвели более 620 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 13 на 14 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 620 выстрелов.

В северо-восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (14 снарядов) и ручной противотанковый гранатомет (5 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

12 апреля и в ночь на 13 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня более 25 раз. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР около 300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.