ВС Азербайджана произвели более 620 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
14 апреля 2017 - 10:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 13 на 14 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 620 выстрелов.
В северо-восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (14 снарядов) и ручной противотанковый гранатомет (5 снарядов).
Передовые подразделения Армии обороны для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство.
12 апреля и в ночь на 13 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня более 25 раз. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР около 300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.
Самое значимое
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
«Цветы для Элджернона» Дэниела Киза издали на армянском языке По признанию переводчика произведения Айка Фелекяна, для него работа над «Цветами для Элджернона» была вызовом.
Эрдоган исключил выдачу Германии и освобождение немецкого журналиста Дениза Юджела Берлин отказывается экстрадировать граждан Турции по запросу Анкары, заявил Эрдоган, поэтому немецкий журналист также не будет передан ФРГ
В Нью-Йорке издали книгу об уникальных армянских хачкарах В центре «Зохраб» Армянской епархии Нью-Йорка прошла презентации книги армяно-канадского фотографа Грайра Хок Хачеряна (Hrair Hawk Khatcherian) об армянских хачкарах (крест-камнях).
Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед» В активе Генриха уже четыре гола в семи матчах Лиги Европы текущего сезона.