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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
14 апреля 2017 - 10:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров вечером 13 апреля условились о продолжении контактов. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Стороны обсудили развитие ситуации в Сирии.

Выражен обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах.

Лидеры высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного международного расследования инцидента с химическим оружием в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года.

«При рассмотрении двусторонних вопросов главы государств договорились дать поручения правительствам активизировать работу по реализации решений состоявшегося в Москве 10 марта 2017 года шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня», - отмечается в сообщении.

7 апреля США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных войск, назвав это ответом на химическую атаку, в которой Вашингтон обвинил сирийский режим. В результате химической атаки погибли десятки мирных жителей. По сообщениям ЮНИСЕФ, среди погибших было 27 детей. Из-за ракетного налета на авиабазу, по информации сирийских властей, погибли девять человек, среди которых были четыре ребенка.

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