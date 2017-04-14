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Facebook начал борьбу с фейковой информацией и фальшивыми аккаунтами

Facebook начал борьбу с фейковой информацией и фальшивыми аккаунтами
14 апреля 2017 - 11:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Одна из самых популярных соцсетей в мире Facebook начала широкомасштабную разъяснительную кампанию для борьбы с фейковыми новостями.

При сотрудничестве с фондами, специализирующимися на развитии медиаграмотности, Facebook выработал ряд советов, которые должны помочь пользователям отличать правдивую информацию от недостоверной. Так, представители компании предлагают критически читать заголовки новостей, просматривать несколько новостей по заинтересовавшей пользователя теме и проверять источники, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, читая новости конкретных авторов, Facebook призывает обращать внимание на наличие достоверных источников и доказательств. В Facebook также подчеркивают, что порой достаточно сложно отличить недостоверные новости от юмористических сообщений и сатиры.

Ранее Facebook уже не раз упрекали за удаление сатирических страниц.

Дополнительно Facebook начал сам выявлять фейковые аккаунты, наблюдая за тем, какая информация в них появляется. Например, если владелец подозрительного профиля размещает повторяющиеся посты или с его страницы идет поток новостей, его могут просить подтвердить свою личность.

Усиление безопасности в соцсети называют частью широкомасштабной акции по избавлению от дезинформации, троллей, фейковых аккаунтов и спама. Так, во Франции после усиления мер, выявили около 30 тысячи фальшивых аккаунтов.

Google ранее также начал борьбу с фейковой информацией, внедрив функцию Fact Check, позволяющую помечать достоверную информацию в интернете.

Ссылки по теме:
Reuters. Facebook cracks down on 30,000 fake accounts in France
Deutsche Welle: Facebook начал бороться с фейками
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