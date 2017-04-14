Эрдоган исключил выдачу Германии и освобождение немецкого журналиста Дениза Юджела
14 апреля 2017 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил выдачу Германии задержанного в Стамбуле по обвинению в поддержке терроризма корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юджела. Об этом глава государства заявил в интервью турецкому телевидению TGRT.
Берлин отказывается экстрадировать граждан Турции по запросу Анкары, заявил Эрдоган, поэтому немецкий журналист также не будет передан ФРГ. Кроме того, глава турецкого государства отметил, что пока он остается у власти, Юджела не освободят, пишет Deutsche Welle.
Эрдоган подчеркнул, что у властей есть доказательства, что немецкий журналист является «настоящим шпионом» и «террористом», связанным с запрещенной «Рабочей партией Курдистана» (РПК).
Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля. 27 февраля стамбульский суд выдал ордер на его арест. Турецкие власти приписывают ему членство в террористической организации, распространение пропаганды, и злоупотребления в использовании информацией. По турецким законам, он может содержаться в предварительном заключении до 5 лет. Задержание и арест Юджела вызвали в Германии резкую критику. Правительство ФРГ выразило недоумение по поводу предъявленных журналисту обвинений.
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Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
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