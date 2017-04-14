Китайцы признаны самыми щедрыми туристами в мире

PanARMENIAN.Net - Китайские путешественники оказались лидерами по сумме расходов за рубежом в 2016 году. Об этом сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO).

Граждане КНР потратили на зарубежные поездки в прошлом году 261 миллиард долларов. Рост по сравнению с 2015-м составил 12%. На втором месте по данному показателю оказались США. Расходы американских туристов возросли до 122 миллиардов долларов (плюс восемь процентов к 2015 году), пишет Lenta.ru.

Замыкает тройку Германия с результатом в 81 миллиард долларов. Это на пять процентов больше результатов 2015 года. Четвертая позиция досталась Великобритании (64 миллиарда долларов), пятая — Франции (41 миллиард). Все эти рынки туризма продемонстрировали рост в 2016 году.

В феврале стало известно, что Китай заработал на внутренних туристах более 61 миллиарда долларов за дни празднования Нового года по восточному календарю. В начале октября 2016 года путешественники из этой страны потратили 60 миллиардов долларов на поездки в выходные по случаю Дня образования КНР.