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Во французском Марселе откроется площадь имени Согомона Тейлеряна

Во французском Марселе откроется площадь имени Согомона Тейлеряна
14 апреля 2017 - 12:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Во французском городе Марсель появится площадь имени Согомона Тейлеряна — национального армянского героя, застрелившего одного из главных организаторов Геноцида армян Талаата-пашу. Об этом сообщает Armenian Weekly.

Церемония открытия площади состоится 21 апреля. В ней примут участие мэр Марселя Жан Клод Годин, ряд общественных и политических деятелей и представители армянской общины Франции.

Мероприятие организуется совместными усилиями мэрии Марселя и Координационного совета армянских организаций Франции.

По некоторым данным, во Франции проживает одна из многочисленных диаспор армян, спасенных в результате Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Наиболее крупные армянские общины проживают, преимущественно, в Париже (200 тысяч), Лионе (100 тысяч), Марселе (100 тысяч) и Валансе (до 10 тысяч).

Ссылки по теме:
Armenianweekly: The Official Inauguration of Soghomon Tehlirian Square to Take Place in Marseille
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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