Во французском Марселе откроется площадь имени Согомона Тейлеряна
14 апреля 2017 - 12:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Во французском городе Марсель появится площадь имени Согомона Тейлеряна — национального армянского героя, застрелившего одного из главных организаторов Геноцида армян Талаата-пашу. Об этом сообщает Armenian Weekly.
Церемония открытия площади состоится 21 апреля. В ней примут участие мэр Марселя Жан Клод Годин, ряд общественных и политических деятелей и представители армянской общины Франции.
Мероприятие организуется совместными усилиями мэрии Марселя и Координационного совета армянских организаций Франции.
По некоторым данным, во Франции проживает одна из многочисленных диаспор армян, спасенных в результате Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Наиболее крупные армянские общины проживают, преимущественно, в Париже (200 тысяч), Лионе (100 тысяч), Марселе (100 тысяч) и Валансе (до 10 тысяч).
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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