Во французском Марселе откроется площадь имени Согомона Тейлеряна

PanARMENIAN.Net - Во французском городе Марсель появится площадь имени Согомона Тейлеряна — национального армянского героя, застрелившего одного из главных организаторов Геноцида армян Талаата-пашу. Об этом сообщает Armenian Weekly.

Церемония открытия площади состоится 21 апреля. В ней примут участие мэр Марселя Жан Клод Годин, ряд общественных и политических деятелей и представители армянской общины Франции.

Мероприятие организуется совместными усилиями мэрии Марселя и Координационного совета армянских организаций Франции.

По некоторым данным, во Франции проживает одна из многочисленных диаспор армян, спасенных в результате Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Наиболее крупные армянские общины проживают, преимущественно, в Париже (200 тысяч), Лионе (100 тысяч), Марселе (100 тысяч) и Валансе (до 10 тысяч).