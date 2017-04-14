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Армянские организации Грузии в 12 раз обратились к властям с требованием признать Геноцид

Армянские организации Грузии в 12 раз обратились к властям с требованием признать Геноцид
14 апреля 2017 - 12:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Действующие в Грузии армянские общественные и государственные организации в 12-й раз обратились к парламенту, президенту и премьер-министру страны с просьбой начать рассмотрение вопроса признания Грузией факта Геноцида армянского народа 1915. Об этом говорится в расспространенном сообщении пресс-службой общины армян Грузии.

«В результате осуществленного в 1915-23гг. преступления армянский народ потерял более 2 000 000 своих сыновей и дочерей, а большая часть Армении была оккупирована осуществившей уничтожение армянского народа государством - Турцией. Преступление, совершенное Турцией в 1915-23гг. классифицируется как Геноцид – преступление против человечности.

Еще в мае 1915 года Великобритания, Франция и Россия выступили с совместным заявлением, в котором подписавшиеся державы характеризуют преступные действия Турции, как «новое преступление против человечества и цивилизации». Вопрос восстановления попранных прав армянского народа также обсуждался в ходе Парижской мирной конференции 1919г, в рамках работы которой был созван военный трибунал, расследующий преступления, совершенные Турцией против армянского мирного населения.

По результатам работы военного трибунала 1919 г. руководство Турции было признано виновным и приговорено к смертной казни. Вопрос де-оккупации территории Западной Армении отразился в положениях Севрского договора 1920г, являющегося частью результатов работы Парижской Мирной конференции.

Факт Геноцида армянского народа 1915-23 гг. лег в основу разработанной в 1943 г. польским евреем, юристом Рафаэлем Лемкиным и принятой на Генеральной Ассамблее ООН Резолюции 260A(III), на основании которой в 1948 г. была принята «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». 11 октября 1993 г. Грузия осуществила ратификацию данной конвенции

На сегодняшний день факт Геноцида 1915-23 гг признан, а его организатор - Турция осуждены более чем 20-ю странами (Канада, Италия, Франция, Швейцария, Аргентина, Ливан, Нидерланды, Россия, Ватикан и др.). Факт осуществленного против армянского народа Геноцида также признали 47 из 50 штатов США, а также целый ряд международных организаций, в том числе и Европейский Парламент, Совет Европы, Народная Партия Европы и др. Мы, нижеподписавшиеся действующие в Грузии армянские общественные и государственные организации, во имя справедливости и демократических ценностей призываем вас присоединиться к инициативам цивилизованного мирового сообщества, уважать волю граждан Республики Грузия и инициировать в парламенте Грузии вопрос обсуждения Геноцида Армянского народа на территории Османской Турции», - говорится в обращении действующих в Грузии армянских организаций к парламенту, президенту и премьер министру Грузии.

Армянские общественные организации уже 12-ый раз обращаются к руководству страны с просьбой начать рассмотрение вопроса признания Грузией факта Геноцида 1915-23 гг. Однако, несмотря на многочисленные обращения, руководство Грузии никак не реагирует.

Обращение с призывом к парламенту начать обсуждение вопроса признания Грузией факта Геноцида 1915 подписали: Община Армян Грузии, культурно-просветительский Центр Айартун при Епархии ААЦ в Грузии, Союз Грузинских Армян, Тбилисский Государственный Армянский Драматический театр им. П. Адамяна, газета «Врастан», «Фонд Мира», Самвел Петросян, Совет Армянских Общественных Организаций Самцхе-Джавахка и Квемо Картли, Молодежный Центр Ахалцихе и др.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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