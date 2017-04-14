Ученые NASA обнаружили пригодные для жизни условия на спутнике Сатурна (видео)
14 апреля 2017 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые Национального аэрокосмического агентства США (NASA) обнаружили на спутнике Сатурна - Энцеладе - условия, которые могут быть пригодными для существования живых организмов. Соответствующая статья опубликована в журнале Science, а 13 апреля астрономы NASA дали пресс-конференцию, рассказав о полученных в рамках миссии "«Кассини» данных.
«Мы подошли максимально близко (если сравнивать с предыдущими исследованиями - ред.) к установлению места с элементами, необходимыми для обитаемой среды. Полученные результаты указывают на взаимосвязанный характер научных миссий NASA, которые приближают нас к ответу на вопрос, одни мы или нет», - заявил представитель агентства Томас Цурбухен, пишет Deutsche Welle.
Согласно выводам ученых, на Энцеладе в результате гидротермальных процессов на дне его океана образуется большое количество водорода. Если там есть микробы, то они могут использовать соединение водорода с углекислым газом (который также есть в океане) как источник энергии. Ученые сравнивают этот химический процесс - метаногенез, поскольку в результате образуется метан, - с процессами, происходившими в древних океанах Земли и служившими источником энергии для первых земных видов жизни.
Данные, которые легли в основу нынешней гипотезы, были собраны учеными в ходе последнего сближения зонда «Кассини» с Энцеладом в октябре 2015 года.
Ранее астрономы установили, что спутник Сатурна полностью покрыт подледным океаном. На южном полюсе слой льда значительно тоньше, чем в других частях Энцелада, и там образовались трещины, сквозь которые периодически происходят выбросы океанической воды. Благодаря ее захвату зондом во время очередного сближения удалось получить информацию о ее составе.
Самое значимое
Компания Drops и Америабанк запустили новый платежный инструмент, позволяющий заблаговременно и постепенно оплачивать предстоящие крупные платежи.
Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
Partner news
Последние новости
Психоаналитик: Нельзя обсуждать с учениками финансовые вопросы Бартеньева отмечает, что дети не зарабатывают денег, они не распоряжаются деньгами.
Запорожские депутаты призвали Верховную Раду Украины почтить память жертв Геноцида армян Как сообщил Союз армян Украины в Запорожской области, по итогам голосования было принято решение принять обращение депутатов к Верховной Раде Украины о чествовании памяти жертв трагедии армянского народа
Армянские комиксы впервые выставят на международном фестивале в Москве Выставка работ известного армянского художника-комиксиста Тиграна Мангасаряна пройдет в Москве в рамках международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия».
«Репортеры без границ» сомневаются в законности предстоящего в Турции конституционного референдума Агитационная кампания велась в условиях беспрецедентной волны репрессий против независимых СМИ, и потому важнейшая для будущего страны реформа осталась без подобающего публичного обсуждения, подчеркивается в заявлении организации