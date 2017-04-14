Россия окончательно отказалсь от участия в «Евровидении»
14 апреля 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором песенного конкурса «Евровидение», прокомментировал заявление «Первого канала» об отказе принять варианты, позволившие бы России принять участие в конкурсе.
«К сожалению, оба предложения были отклонены «Первым каналом». Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе «Евровидение». Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого», — говорится в ответе EBU, передает РБК.
В заявлении также приводятся слова председателя наблюдательного совета «Евровидения» Франка-Дитера Фрейлинга. «Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд Юлии Самойловой, поскольку мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса «Евровидение» и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования», — сказал он.
13 апреля «Первый канал» объявил, что не может принять варианты EBU, которые помогли бы России принять участие в конкурсе, и отказывается от трансляции конкурса. EBU предлагал вариант с удаленным участием Юлии Самойловой в конкурсе либо заменить ее на другого участника.
«Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться», — говорилось в сообщении «Первого канала».
Сама Самойлова заявила, что она очень огорчена тем, что Европейскому вещательному союзу не удалось урегулировать вопрос с ее участием в «Евровидении».
«Но я верю, что в будущем я обязательно поеду на этот конкурс от России, в другую страну», — сказала она.
В 2017 году Россию на «Евровидении», которое будет проводиться в Киеве, должна была представлять Юлия Самойлова. Однако власти Украины запретили ей въезд в страну на три года. Они мотивировали данный шаг тем фактом, что Самойлова выступала на фестивале в Крыму, который украинские власти считают временно оккупированной территорией.
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