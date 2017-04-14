Армения и Китай договорились об оборонном сотрудничестве на 2017 год
14 апреля 2017 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Армении и Китая подписали программу сотрудничества на 2017 год, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
Делегация Центрального военного совета КНР во главе с начальником офиса международного военного сотрудничества, контр-адмиралом Гуанем Юфеем находилась в Армении 11-14 апреля с рабочим визитом.
Китайскую делегацию в сопровождении посла КНР в Ереване Тиана Эрлуна принял министр обороны Армении Виген Саркисян. В ходе встречи были обсуждены итоги переговоров и достигнутые договоренности. Высоко оценив уровень политического двусторонних политических отношений, министр обороны Армении подчеркнул важность расширения взаимодействия, в том числе за счет новых сфер.
В ходе визита китайскую делегацию принял также начальник генерального штата ВС Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян, заместитель министра обороны-председатель Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян и начальник управления оборонной политики ведомства Левон Айвазян
По окончании встречи контр-адмирал Гуань Юфей и Левон Айвазян подписали программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2017 год.
В ходе официальных встреч были обсуждены нынешнее состояние и перспективы армяно-китайского сотрудничества в оборонной сфере, проблемы международной и региональной безопасности. Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества оборонной сфере, реализации ряда взаимовыгодных проектов.
Самое значимое
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
2 апреля 3112 независимых и беспристрастных наблюдателей инициативы «Гражданский наблюдатель» осуществляли на 1521 избирательных участках наблюдательскую миссию за ходом парламентских выборов Армении.
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, за сына экс-премьера РА Овика Абраамяна – Аргама Абраамяна (выдвинутый от блока «Царукян») проголосовало большее количество избирателей (45.339 голосов), чем за несколько политических сил
Карен Карапетян в интервью газете «Известия» рассказал о своем уходе из российского «Газпрома», желании быть реформатором для народа, перспектив российско-армянского сотрудничества, о том, что изменилось в Армении после присоединения к Евразийскому экономическому союзу и почему Ереван не пошел на ассоциацию с Евросоюзом.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Психоаналитик: Нельзя обсуждать с учениками финансовые вопросы Бартеньева отмечает, что дети не зарабатывают денег, они не распоряжаются деньгами.
Запорожские депутаты призвали Верховную Раду Украины почтить память жертв Геноцида армян Как сообщил Союз армян Украины в Запорожской области, по итогам голосования было принято решение принять обращение депутатов к Верховной Раде Украины о чествовании памяти жертв трагедии армянского народа
Армянские комиксы впервые выставят на международном фестивале в Москве Выставка работ известного армянского художника-комиксиста Тиграна Мангасаряна пройдет в Москве в рамках международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия».
«Репортеры без границ» сомневаются в законности предстоящего в Турции конституционного референдума Агитационная кампания велась в условиях беспрецедентной волны репрессий против независимых СМИ, и потому важнейшая для будущего страны реформа осталась без подобающего публичного обсуждения, подчеркивается в заявлении организации