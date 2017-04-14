Армения и Китай договорились об оборонном сотрудничестве на 2017 год

PanARMENIAN.Net - Минобороны Армении и Китая подписали программу сотрудничества на 2017 год, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Делегация Центрального военного совета КНР во главе с начальником офиса международного военного сотрудничества, контр-адмиралом Гуанем Юфеем находилась в Армении 11-14 апреля с рабочим визитом.

Китайскую делегацию в сопровождении посла КНР в Ереване Тиана Эрлуна принял министр обороны Армении Виген Саркисян. В ходе встречи были обсуждены итоги переговоров и достигнутые договоренности. Высоко оценив уровень политического двусторонних политических отношений, министр обороны Армении подчеркнул важность расширения взаимодействия, в том числе за счет новых сфер.

В ходе визита китайскую делегацию принял также начальник генерального штата ВС Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян, заместитель министра обороны-председатель Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян и начальник управления оборонной политики ведомства Левон Айвазян

По окончании встречи контр-адмирал Гуань Юфей и Левон Айвазян подписали программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2017 год.

В ходе официальных встреч были обсуждены нынешнее состояние и перспективы армяно-китайского сотрудничества в оборонной сфере, проблемы международной и региональной безопасности. Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества оборонной сфере, реализации ряда взаимовыгодных проектов.