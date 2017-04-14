Минобороны РА: Азербайджан проводит военные учения с нарушением международных документов
14 апреля 2017 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Военные учения, запланированные в Азербайджане на 16 апреля, проводятся с нарушением международных документов. Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Нарушено требование решения ОБСЕ 9/12 и обязательства по Венскому документу», - заявил он, передает Aysor.am.
По словам Ованнисяна, армянская сторона намерена обратиться в ОБСЕ по данному вопросу.
Решения ОБСЕ 9/12 и обязательства по Венскому документу предполагают предварительное уведомление о крупных военных мероприятиях стран ОБСЕ всех стран-членов организации.
Учения в Азербайджане начнутся с 16 апреля. В них будет задействовано до 30 тыс военнослужащих, 250 единиц танков и бронетехники, 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
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