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Минобороны РА: Азербайджан проводит военные учения с нарушением международных документов

Минобороны РА: Азербайджан проводит военные учения с нарушением международных документов
14 апреля 2017 - 13:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Военные учения, запланированные в Азербайджане на 16 апреля, проводятся с нарушением международных документов. Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Нарушено требование решения ОБСЕ 9/12 и обязательства по Венскому документу», - заявил он, передает Aysor.am.

По словам Ованнисяна, армянская сторона намерена обратиться в ОБСЕ по данному вопросу.

Решения ОБСЕ 9/12 и обязательства по Венскому документу предполагают предварительное уведомление о крупных военных мероприятиях стран ОБСЕ всех стран-членов организации.

Учения в Азербайджане начнутся с 16 апреля. В них будет задействовано до 30 тыс военнослужащих, 250 единиц танков и бронетехники, 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения.

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